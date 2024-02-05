Помогаем алко и наркозависимым 14 лет

добровольное восстановительное сообщество рехаб

Помощь зависимым со всей России

  • Адрес: Москва, Ферганский проезд д. 7, корп. 5

Мы помогли избавиться от зависимостей более 1000 человек со всей России

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Помощь зависимым со всей России

«ГРАЖДАНСКИЙ ВЫЗОВ»
добровольное восстановительное сообщество

Помощь людям в сложных жизненных ситуациях

Восстановление и социальная адаптация алко и наркозависимых

Добровольные восстановительные сообщества - проект АНО Центр социальных инноваций "Гражданский вызов".

С 2009 года мы эффективно оказываем помощь зависимым в Москве и Московской области (Люберцы, Раменское, Королев, Мытищи), в Липецке, Брянске, Туле, Череповце, Волжском Волгоградской области.

Твой выбор - твоя жизнь! Звоните!

8 (800) 100-89-83

Направления нашей работы:

 

Платная реабилитация наркозависимых или алкоголиков в наркологических центрах и клиниках доступна далеко не всем, цены на лечение высокие.

 

Наша уникальная программа разработана специально для семей, которые не имеют возможности оплачивать дорогостоящую реабилитацию алко и наркозависимых родственников.

Как помочь наркозависимому родственнику избавиться от наркотической зависимости??

Помощь наркоманам

Не знаете, как помочь наркозависимому родственнику. Мы помогаем наркоманам избавиться от зависимости. Программа восстановления рассчитана на 12 месяцев.
Помощь алкозависимым в Москве и Московской области. Бесплатно!

Помощь алкозависимым

Помощь алкоголикам – комплекс мер, направленный на восстановление личности. "Гражданский вызов" помогают алкозависимым из Москвы и Московской области бесплатно.
Телефон доверия для родственников зависимых людей. Горячая линия 8800

Телефон доверия

Телефон доверия для зависимых людей их родственников - это уникальная возможность поговорить о своей беде, переживаниях. Бесплатная горячая линия для вас! Звоните!
Помощь в лечении игромании в Москве. Бесплатно!

Помощь в лечении игромании

Помощь в лечении игромании в Москве и Московской области. Социальная реабилитация при игровой зависимостью: игровые автоматы, покер, тотализатор (ставки), казино, биржы и т.д.
Поддержка созависимых родственников наркозависимых и алкоголиков

Поддержка родственников зависимых людей

Наши специалисты поддерживают созависимым, (родственникам зависимых людей), оказывают помощь в мотивации пройти восстановление.
Мотивация наркоманов, алкоголиков на реабилитацию

Мотивация наркозависимых, алкоголиков на реабилитацию

Правильная мотивация наркозависимых, алкоголиков на лечение и реабилитацию - залог того, что ваш близкий решиться изменить свою жизнь.
Нужна консультация? Звоните прямо сейчас:
8 (800) 100-89-83

Мы умеем, хотим и готовы уже сегодня помочь тебе, дорогой друг!

В трудную жизненную ситуацию может попасть любой человек.

 

Сегодня миллионы людей в нашей стране нуждаются в помощи. Кто-то остался без дома, работы, семьи, многие страдают химическими зависимостями: алкоголизмом, наркоманией. Самостоятельно преодолеть кризис удается далеко не всем. Кто-то говорит, что для таких людей будущего нет. Мы так не считаем!

 

Добровольное восстанавливающее сообщество «Гражданский вызов» - это большая семья. Проходя программу социальной реабилитации алко и наркозависимые вместе радуются и учатся преодолевать жизненные сложности, вместе трудятся и отдыхают. Эффективная помощь при алкоголизме, наркомании, игромании возможна! 

Каждый человек имеет право жить полноценно!

Подробнее о проекте

О коалиции реабилитационных центров "Вызов"

Реабилитационные центры для алко и наркозависимых, добровольные восстанавливающие сообщества, группы анонимных алкоголиков (АН) и наркоманов (АН) со всей России для более эффективной помощи создали коалицию реабилитационных центров "Вызов".

 

логотип коалиции реабилитационных центров Вызов

 

Цель коалиции: "Принести надежду каждому зависимому на расстоянии руки." 

 

Мы не считаем, что наркоманию и алкоголизм нельзя вылечить, а, наоборот, даем возможность каждому человеку попробовать изменить свою жизнь коренным образом.

3 фазы восстановления алко- и наркозависимых:

Заботливое отношение и грамотный подход со стороны команды консультантов помогают настроить зависимых на реабилитацию и корректировку системы ценностей.
На программе студенты учатся ответственности за свои поступки и жизнь.

1 фаза

"Кризис"

3 месяца

0%

Зависимый приезжает из дома в восстановительное сообщество.

 

Так он лишается возможности употреблять наркотики и алкоголь. Во время первой фазы ребята приходят в себя, некоторых все еще беспокоит абстинентный синдром (ломка).

 

Студенты находятся под постоянным наблюдением консультантов, которые готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку.

2 ФАЗА

"Работа над собой"

6 месяцев

0%

Развитие навыков трезвого образа жизни.

 

В это время проходит много различных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, психологических тренингов. Часть времени у ребят занимает работа.

 

В этой фазе происходит социальная реабилитация вчерашних наркозависимых, алкоголиков.

3 ФАЗА

"Работа над собой"

6 месяцев

0%

Адаптация - практическое применение полученных навыков.

 

Несколько месяцев после прохождения программы реабилитации выпускникам ДВС рекомендовано находится в тесном контакте с наставниками.

 

На этом этапе идет активное выстраивание новых взаимоотношений с родственниками, поиск работы, жилья и т.п.

Отзывы бывших зависимых о программе восстановления:


Поймите! Без помощи профессионалов алкогольную или наркотическую зависимость не преодолеть!

Новости & События:

Свадьба выпускников

Свадьба выпускников

5 февраля 2024
Олег проходил восстановление от наркозависимости в 20017 году, больше 25 лет употреблял героин и метадон. Маша - тоже бывшая ...
Лепим вместе домашние пельмени

Лепим вместе домашние пельмени

10 января 2024
Выходной день участники восстановительного сообщества решили провести весело и с пользой... и налепить домашних пельменей.
Оксана, с днем рождения!

Оксана, с днем рождения!

2 декабря 2023
У волонтера женской группы программы восстановления нашего сообщества «Гражданский вызов» праздник!

Фото выпускников

Благодарности от наших друзей

 

Приятно, когда вас ценят!


Эти письма со словами благодарности от наших друзей - администраций городов и районов Московской области, Липецка, профильных учреждений и благотворительных организаций.