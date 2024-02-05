Направления нашей работы:

Платная реабилитация наркозависимых или алкоголиков в наркологических центрах и клиниках доступна далеко не всем, цены на лечение высокие.

Наша уникальная программа разработана специально для семей, которые не имеют возможности оплачивать дорогостоящую реабилитацию алко и наркозависимых родственников.